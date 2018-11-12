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Відбілювання вже не у моді. У Instagram новий тренд – кольорові зуби

У Instagram з’явився новий тренд, дівчата стали розфарбовувати зуби під колір вбрання і макіяжу.

Представниці прекрасної статі захопилися новим трендом. Вони викладають знімки з різнокольоровими зубами в Instagram.

Таке нововведення запропонувала косметична марка, в якій 10 відтінків від більш нейтральних до дуже яскравих.

Виробник стверджує, що лаки абсолютно безпечні і підходять для частого використання. Крім того, їх легко видалити за допомогою звичайної зубної пасти.

На скільки це естетично сказати, звичайно, складно, оскільки це справа суб’єктивна. Але те, що виглядає це яскраво, точно.

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До речі, незвичайні тренди в Instagram явище досить часте. Нещодавно мережУ сколихнула мода на жінок з бородою, а ще раніше представниці прекрасної статі почали прикрашати свої брови у стилі квітучого саду.

ФОТО: Instagram

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