21-річний серфер Рассел Бірк відпочивав у Португалії. Під час катання на дошці його накрило 20-метровою хвилею.

Відео опубліковано на YouTube Daily Mail.

На ролику видно, як серфер зловив хвилю і добре тримався на воді, але в якийсь момент вона його накрила, і Бірк опинився під товщею води.

Йому вдалося дивом виплисти, але через кілька секунд його повторно накрило величезною хвилею.

Читайте: Найсексуальніша серфінгістка сучасності – гарячі фото

Цей момент випадково зняв місцевий житель.

Інший серфер на гідроциклі почав шукати Бірка у каламутній воді і у підсумку знайшов. Чоловік дивом врятувався.

Нагадаємо, бразильський серфер Родріго Коха прокотився на хвилі висотою понад 24 метри, встановивши світовий рекорд.