PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / 20-метрова хвиля накрила серфера у Португалії/

20-метрова хвиля накрила серфера у Португалії

21-річний серфер Рассел Бірк відпочивав у Португалії. Під час катання на дошці його накрило 20-метровою хвилею.

Відео опубліковано на YouTube Daily Mail.

На ролику видно, як серфер зловив хвилю і добре тримався на воді, але в якийсь момент вона його накрила, і Бірк опинився під товщею води.

Йому вдалося дивом виплисти, але через кілька секунд його повторно накрило величезною хвилею.

Читайте: Найсексуальніша серфінгістка сучасності – гарячі фото

Цей момент випадково зняв місцевий житель.

Інший серфер на гідроциклі почав шукати Бірка у каламутній воді і у підсумку знайшов. Чоловік дивом врятувався.

Нагадаємо, бразильський серфер Родріго Коха прокотився на хвилі висотою понад 24 метри, встановивши світовий рекорд.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Складніше, ніж у Каліфорнії: в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу
Tesla випустила дошку для серфінгу за $4 тис.
Cерфінг без океану: де у Мюнхені серед міста підкорюють хвилі
Пишногруду спортсменку в бікіні порівняли з богинею
Серфер підкорив 24-метрову хвилю
Серфер зловив 24-метрову хвилю і встановив рекорд
Найсексуальніша серфінгістка сучасності – гарячі фото
Серфінгістки
У бікіні та шапках Санти: як зустрічають Різдво знамениті серфінгістки
За півметра від щелеп! Чоловік проплив над акулою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка