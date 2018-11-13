21-річний серфер Рассел Бірк відпочивав у Португалії. Під час катання на дошці його накрило 20-метровою хвилею.
Відео опубліковано на YouTube Daily Mail.
На ролику видно, як серфер зловив хвилю і добре тримався на воді, але в якийсь момент вона його накрила, і Бірк опинився під товщею води.
Йому вдалося дивом виплисти, але через кілька секунд його повторно накрило величезною хвилею.
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Цей момент випадково зняв місцевий житель.
Інший серфер на гідроциклі почав шукати Бірка у каламутній воді і у підсумку знайшов. Чоловік дивом врятувався.
Нагадаємо, бразильський серфер Родріго Коха прокотився на хвилі висотою понад 24 метри, встановивши світовий рекорд.
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