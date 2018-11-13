Вчені дійшли висновку, що чоловікам краще вдається справлятися зі складними завданнями.

Дослідники з Кембриджського університету дійшли висновку, що мозок чоловіків дозволяє краще справлятися зі складними завданнями, повідомляє PNAS.

Під час експерименту вчені обробили дані близько 700 тис. осіб. Виявилося, що чоловіки краще можуть систематизувати й упорядкувати процеси, що сприяє кращим показникам у вирішенні багатовекторних завдань та виявленні деталей.

Через емоційну оцінку жінки у 75% випадків можуть приймати неправильне рішення.

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Подібні показники пояснили тим, що у мозку чоловіків є велика кількість захисних механізмів від стресу і подразників, що допомагає їм краще концентруватися.

До слова, вчені заявляють, що малорухливий спосіб життя може викликати великі проблеми зі здоров’ям.