Чорна п’ятниця 2018 припадає на 23 листопада. Де найкраще здійснювати покупки у Black friday 2018 в Україні, США і ЄС – огляд майданчиків від сайту Факти ICTV.

Чорна п’ятниця проходить після Дня подяки (четвертий четвер листопада) у Штатах. Саме з неї починаються традиційні новорічні розпродажі.

Все настільки серйозно, що в Америці деякі люди спеціально беруть собі відгул, щоб зайняти чергу з ночі, оскільки перший покупець нерідко може отримати знижку від 50 до 80%.

Чорна п’ятниця 2018 буде 23 листопда

Але сьогодні вже не обов’язково йти кудись вночі і стояти в чергах, де іноді доходить і до бійки. Все можна зробити, не вилазячи зі свого теплого ліжечка, за допомогою улюбленого телефону або ноутбука – онлайн.

Ми зібрали сайти, на яких з’являються найбільші знижки на Чорну п’ятницю в США, Україні та ЄС.

Чорна п’ятниця 2018 в Україні

Так, Чорна п’ятниця у всіх асоціюється з США, проте і в Україні багато компаній успішно прищепили собі звичку влаштовувати знижки в цей день.

P.S. Тільки не забувайте, що в цей день так само добре і обманюють. Іноді 50% знижки можуть означати, що до цього ціну підняли на 60%. Щоб не попастися на гачок, потрібно моніторити річ, яка вам потрібна, до Чорної п’ятниці, щоб точно знати, чи це справжня знижка.

І, так, не купуйте щось тільки тому, що там знижка. Ейфорія розпродажі пройде – і ви усвідомлюєте, що ця “штука” вам не так вже й потрібна.

Найчастіше знижки в Україні переносяться і на вихідні після Чорної п’ятниці.

Ці сайти зібрали схожі магазини. Можна обрати той, який з більш зручним інтерфейсом для вас.

А ось список сайтів, які щорічно беруть участь у Чорній п’ятниці. Багато інтернет-магазиниів вже оголосили про День розпродажів.

Якщо ви хочете якусь річ, на яку може бути знижка в інтернет-магазині, зайдіть на сайт відразу після початку старту Чорної п’ятниці, не відкладайте до зручного часу, або додайте заздалегідь бажаний товар в корзину, щоб його не купили прямо перед вами, адже в інтернеті черги немає.

Чорна п’ятниця 2018 у США

Якщо ви хочете купувати в Чорну п’ятницю 2018 на американських сайтах, врахуйте кілька моментів:

не забувайте про різницю у часі

продумайте доставку

пам’ятайте про податки (якщо посилка дорожча за 150 євро, то накладатиметься мито і податок на додану вартість)

Список сайтів, де найкраще шукати знижки на Чорну п’ятницю у США:

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Чорна п’ятниця в ЄС

Багато українців, які працюють в Польщі, Чехії і Німеччині, не пропускають Чорну п’ятницю, тому що в ЄС вона прийшла раніше, ніж в Україну і більше магазинів та мереж до неї долучилися.

Але це не означає, що потрібно зірватися й їхати за розпродажами в Європу. Все можна зробити онлайн.

Ось список сайтів в ЄС, де можна зловити знижки на Чорну п’ятницю 2018:

До речі, щоб здійснювати покупки за кордоном, бажано мати іменну картку Visa або MasterCard, інакше на стороні продавця її можуть просто не прийняти.

Нагадаємо, покупки на AliExpress стануть невигідними через наслідки закону про закордонні посилки.

Головне фото: Brooke Cagle/Unsplash