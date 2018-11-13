Новий смартфон Galaxy F від Samsung з гнучким екраном з’явиться у продажу вже у березні 2019 року.
Ціна смартфона складе $1770. Їх планують випустити мільйонним тиражем.
Про це повідомляє Apple Insider.
Новинка від Samsung вийде разом з флагманським смартфоном Galaxy S10 з технологією 5G.
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Нагадаємо, що раніше компанія Samsung представила смартфон Galaxy A7 (2018). Модель із потрійною основною камерою вперше з’явилася в середньому ціновому сегменті, а не у флагманській лінійці.
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