PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Гибкий смартфон Samsung – дата выхода и цена/

Гнучкий смартфон Samsung – дата виходу і ціна

Новий смартфон Galaxy F від Samsung з гнучким екраном з’явиться у продажу вже у березні 2019 року.

Ціна смартфона складе $1770. Їх планують випустити мільйонним тиражем.

Про це повідомляє Apple Insider.

Новинка від Samsung вийде разом з флагманським смартфоном Galaxy S10 з технологією 5G.

Читайте: Діра в екрані. ЗМІ розкрили дизайн нового iPhone

Нагадаємо, що раніше компанія Samsung представила смартфон Galaxy A7 (2018). Модель із потрійною основною камерою вперше з’явилася в середньому ціновому сегменті, а не у флагманській лінійці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка