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Як не віддати гроші фальшивому банку – 3 надійні правила

У Києві чоловік створив фальшивий банк і обікрав довірливого клієнта на $120 тисяч. Тож аби не потрапити у подібну халепу та відрізнити справжній банк від фальшивого, потрібно дотримуватися кількох правил.

У першу чергу необхідно перевірити всі документи банку: реєстрацію і ліцензію фінустанови. У кожному відділенні ви знайдете табличку з цими даними. Але документи теж можна підробити, тому не зайвим буде перевірити дані банку на сайті Нацбанку.

Наступний момент – не вірте дуже вигідними умовам. Якщо вам пропонують курс набагато менше офіційного по Україні, задумайтеся.

Також варто пам’ятати, що у банків є ліміт тієї суми, яку можна обміняти. Якщо цифри набагато більше норми – це вірний знак обману.

Але якщо ви вже потрапили у пастку шахраїв, не зволікайте і телефонуйте у поліцію. По гарячих слідах шахрая буде знайти легше.

Більше дивіться у відео програми Ранок у великому місті.

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Нагадаємо, що раніше Факти ICTV у рамках спецпроекту Своє житло в Україні писали про афери з купівлею житла і як цього уникнути.

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