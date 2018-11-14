Біля Молочного Шляху, який також називають Чумацьким, виявили нову галактику.
Астрономи помітили галактику-привид біля Молочного Шляху (Чумацький Шлях). Про це йдеться у статті онлайн-бібліотеки Cornell University Library.
Міжнародна команда дослідників виявила поблизу нашої галактики сліди великого масивного об’єкту.
Вчені назвали його Antlia 2. Об’єкт описують як малу галактику-привид.
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До слова, Antlia 2 належить до карликових галактик. Більшість її зірок старі, невеликі і з низькою металічністю.
Раніше Факти ICTV писали про карликову галактику-самітницю, яка відрізняється незвичайною поведінкою.
Фото: Michal Bednarek/Dreamstime.com
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