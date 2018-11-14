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Галактика-привид: біля Молочного Шляху виявили новий об’єкт

Біля Молочного Шляху, який також називають Чумацьким, виявили нову галактику.

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Астрономи помітили галактику-привид біля Молочного Шляху (Чумацький Шлях). Про це йдеться у статті онлайн-бібліотеки Cornell University Library.

Міжнародна команда дослідників виявила поблизу нашої галактики сліди великого масивного об’єкту.

Вчені назвали його Antlia 2. Об’єкт описують як малу галактику-привид.

Читайте: Карликова галактика, у якої “краде” сусідка

До слова, Antlia 2  належить до карликових галактик. Більшість її зірок старі, невеликі і з низькою металічністю.

Раніше Факти ICTV писали про карликову галактику-самітницю, яка відрізняється незвичайною поведінкою.

Фото: Michal Bednarek/Dreamstime.com

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