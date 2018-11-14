Перший сніг випав у Києві – саме час підготуватися до зимового відпочинку та визначитися, як саме ви його проведете. Факти ICTV підготували підбірку найпопулярніших курортів України та дізнались, скільки коштує відпочинок в український Карпатах.

Славське

Один з найстаріших гірськолижних курортів України. Сезон розпочинається в кінці листопада і триває до середини березня. Вирізняється універсальністю – відпочивати тут можна як влітку, так і взимку. Причому влітку тут відпочиваючих значно більше, ніж під час зимового сезону.

Як дістатись?

Курорт розташований на відстані 135 км від Львова. Звідти до Славського щодня курсують електропотяги.

Дорога займе близько двох годин, а ціни на квитки у високий сезон стартують від 100 грн.

Потяги Київ – Ужгород, Одеса – Ужгород та Харків – Ужгород також проходять через Славське. Якщо квитків на потяг бракує, з автовокзалу Львова до Славського можна дістатись маршрутками (вартість – від 90 грн).

Гірськолижні траси

У Славське сміливо можна їхати як новачкам, так і професіоналам. До вибору відпочиваючих – гори Ільза (1066 м), Тростян (1232 м), Високий Верх (1243 м), Погар (857 м) та Політехнік (731 м).

Ільза

Знаходиться на відстані 15 км від Славського. Спуск підходить як для початківців, так і для професіоналів. На території розташовані готельний комплекс та ресторан. Тут можна орендувати лижі (120 грн), сноуборд (150 грн) та санки (100 грн), а також скористатись послугами інструктора – 400 грн/год. Абонемент на цілий день на бугельний підйомник – 250 грн.

На Ільзі довше всього тримається сніг. Дістатись до підніжжя гори можна тільки повнопривідним транспортом, а тому трансфер до гори обійдеться у 500 грн. за машину (4 особи).

Тростян

Розташована за 2 км від центру Славського. Підходить професіоналам. Місцеві жителі стверджують, що лижнику, який спуститься з Тростяна, буде під силу будь-яка гора в Європі. На Тростяні є 12 трас різного ступеня складності та довжини. Їх умовно поділяють на західні, східні та північні схили. Уздовж всіх трас встановлені бугельні підйомники.

До вершини гори можна дістатись крісельним підйомником (150 грн).

Ціна денного абонемента на всі підйомники Тростяна становить 420 грн (+ застава 30 грн).

Чотири підйоми на бугелі — 180 грн. Підйом займає 20 хвилин. На вершині розташовані кафе, колиби та сувенірний ринок.

Політехнік

Знаходиться на в’їзді до селища. Це ідеальний варіант для новачків – широкі траси та пологі схили. Ціни на підйомник – 15 грн. Також діє пункт прокату гірськолижного спорядження (150 грн).

Високий Верх

Розміщена в селі Волосянка (6 км від Славського). Трансфер до підніжжя гори зі Славського в середньому коштує 100 грн з людини. На території є 11 трас різних ступенів складності. Є окрема ділянка для навчання початківців та дітей. Загальна довжина трас – 8,5 км. Функціонують бугельний та крісельний підйомники.

Вартість пропуску на підйомник на цілий день (9.00 – 16.30) – 350 грн (дорослий), 180 (дитячий); у вихідні та святкові дні — 400 гривень (дорослий), 200 (дитячий). Оглядова поїздка на підйомнику без спорядження для дорослого — 80-100 грн, для дітей — 50-70 грн. Оренда спорядження на території – 150 гривень.

Туристам, які орендують обладнання у готельному комплексі Вежа Ведмежа (ціна – 150 грн), надають безкоштовний трансфер до гори і назад. Пропозиція дійсна не лише для відвідувачів готелю.

Проживання

На території Славського налічують 56 готелів, садиб сільського туризму та гостьових будинків, які приймають туристів. Вартість стандартного номеру в пансіонаті “Славський” – 1400 грн за добу, включаючи сніданок, обід та вечерю (шведський стіл). Ціни у одному з кращих готельних комплексів “Вежа Ведмежа” (с. Волосянка) стартують від 1900 грн. за номер зі сніданком.

Знімати житло у господарів садиб сільського туризму значно дешевше – від 400 до 1000 гривень за номер зі сніданком (в залежності від умов). Варто взяти до уваги, що не всі господарі полюбляють великі та шумні компанії.

Буковель

Найсучасніший та найдорожчий курорт. Сезон продовжується з листопада до середини квітня. Завдяки розвиненій інфраструктурі та різноманітності трас Буковель має статус курорту європейського рівня.

Як дістатись?

На відміну від Славського в Буковелі немає залізничного вокзалу. Курорт знаходиться за 110 км від Івано-Франківська. Звідти регулярно курсують маршрутки. Ціна – від 70 грн.

Гірськолижні траси

Курорт розташувався у підніжжя трьох гір – Буковель (1127 м), Чорна Клева (1276 м) та Довга (1372 м). На цій території налічують 61 трасу різних рівнів складності загальною протяжністю близько 55 км.

Прокат обладнання тут коштує від 150 до 390 грн в залежності від якості: від спорядження високого класу, до економ варіантів.

На території курорту функціонує 16 підйомників – від бугельних, до 2-х, 3-х та 4-місних крісельних підйомників. Ціни на Ski-паси починаються від 975 грн за добу, а у святковий період – 1270 грн. Оглядовий підйом – 105 грн.

Проживання

Ціни на проживання тут значно вище ніж у Славському. Середня ціна номеру в готелі – 2500 грн. Економ варіанти починаються від 800 грн. Котедж для 10 чоловік обійдеться мінімум в 9 тис грн.

Оптимальний варіант – оренда житла в с. Поляниця, що розташовано в 2 км від Буковелі. Двомісний номер тут коштує 400-700 грн.

За 13 км від Буковелі у селі Яблуниця ціни стартують від 250 грн. Такий варіант підходить для туристів з власним авто.

Драгобрат

Найвищий гірськолижний курорт України. Драгобрат розташований на висоті 1400 м над рівнем моря. Завдяки висоті та унікальності клімату сніжний покров природній, а сезон триває з листопада до середини травня – найдовше у Карпатах.

Як дістатись?

Гірськолижна база знаходиться за 18 км від селища Ясіня (Закарпатська обл.). Через складні погодні умову до курорту можна дістатись тільки повнопривідним транспортом. В Ясіні можна з легкістю скористатись послугами місцевих перевізників (від 70 грн за особу).

До самого селища курсують автобуси з Івано-Франківська (від 97 грн) та Львова (від 315 грн).

Гірськолижні траси

На території розташовані 20 трас загальною протяжністю близько 10 км. Більшість з них для професіоналів. Схили підходять для фрірайду.

Ціни на Ski-пас для туристів стартують від 35 грн за один підйом (для проживаючих у г/к Драгобрат). Для тих, хто не проживає, ціна становить 40 грн. Відповідно 220 грн та 250 грн за 10 підйомів. Безліміт на всі підйомники – 500 грн/день.

Прокат лиж та сноубордів коштує 100-150 грн/день для дорослих та 80 грн. для дітей. Послуги інструктора – 300 грн/год.

Проживання

Вартість двомісного номеру безпосередньо на території курорту становить 860 гривень зі сніданком та вечерею. На свята ціна вища – 1100 грн. Відстань до підйомників не більше 200 м.

Більш економні варіанти розташовані в селищах поряд – Ясіня, Лезищина та Кваси. Ціни тут стартують від 350 грн. Однак, варто щодня оплачувати дорогу до гори і назад.

Пилипець

Гірськолижний курорт відрізняється порівняно низькими цінами. Розташований в Межигір’ї – одному з найчистіших (з екологічної точки зору) регіонів України. Мальовниче селище розкинулось поблизу водоспаду Шипіт та полонини Боржава.

Як дістатись?

Пилипець знаходиться на відстані 190 км від Львова і 135 км від Ужгорода. З обох міст курсують маршрутки. Ціни – від 115 грн.

Гірськолижні траси

Курорт розкинувся у підніжжя гір Гимба (1497м) та Жид-Магура (1517м). Пилипець славиться вільними спусками для екстремалів. Саме тут проходив неофіційний чемпіонат з фрірайду. Найдовша траса (близько 4 км) знаходиться на горі Гімба. Її обирають досвідчені спортсмени. Новачки віддають перевагу Жид-Магурі.

На території працює 7 підйомників. Вартість абонементу на день складає 400 грн, разовий підйом – 70 грн.

Ціна на прокат спорядження починається від 70 грн/день.

Проживання

Ціни на проживання мінімальні. Так, двомісний стандартний номер неподалік спусків коштуватиме 400 грн. Середня ціна на котеджі 1200 грн. Економ варіанти – від 150 гривень ( без харчування).

Лілія Ященко

Фото: bukovel.com, unsplash