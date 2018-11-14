PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 14 ноября/

Гороскоп на сьогодні, 14 листопада

Сьогоднішній день буде сприятливий для більшості справ, але якщо вдасться проявити стриманість.

Гороскоп на сьогодні, 14 листопада, публікує Telegram-канал Astro.Expert.

В емоційному плані може проявлятися невелика схильність до жорсткості, тому варто звернути на це увагу і проявити стриманість.

Постарайтеся стежити за тим, що ви говорите – і сенс, і формулювання сказаного матимуть сьогодні велике значення.

Читайте: Як досягти успіху – секрети для кожного знака зодіаку

Сьогодні особливо вдалою може виявитися діяльність, пов’язана з освоєнням нових навичок і отриманням знань.

Крім того, день сприятливий для дружнього спілкування, поїздок і фізичної активності. Постарайтеся виділити час для заняття спортом або інтенсивної прогулянки.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка