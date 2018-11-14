Сьогоднішній день буде сприятливий для більшості справ, але якщо вдасться проявити стриманість.

Гороскоп на сьогодні, 14 листопада, публікує Telegram-канал Astro.Expert.

В емоційному плані може проявлятися невелика схильність до жорсткості, тому варто звернути на це увагу і проявити стриманість.

Постарайтеся стежити за тим, що ви говорите – і сенс, і формулювання сказаного матимуть сьогодні велике значення.

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Сьогодні особливо вдалою може виявитися діяльність, пов’язана з освоєнням нових навичок і отриманням знань.

Крім того, день сприятливий для дружнього спілкування, поїздок і фізичної активності. Постарайтеся виділити час для заняття спортом або інтенсивної прогулянки.

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