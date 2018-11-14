Один з користувачів смартфона iPhone X повідомив про те, що гаджет вибухнув після оновлення.

Користувач смартфона iPhone X від компанії Apple розповів про те, що після оновлення операційної системи і зарядки гаджета той вибухнув, повідомляє 9to5mac.

За словами чоловіка, смартфон оновив операційну систему під час зарядки і після цього з нього почав йти дим. Незадовго після задимлення iPhone X вибухнув.

Користувач пояснив, що для зарядки гаджета використовувався оригінальний пристрій.

Фахівців компанії поінформували про цей випадок і вони продовжують розбиратися в причинах.

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До слова, за кілька днів до цього один з власників iPhone X поскаржився на те, що смартфон загорівся під час зарядки.

Фото: 9to5mac

