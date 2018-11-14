Курс біткоіна ослаб до мінімуму з червня цього року.

Курс біткоіна показує сильне падіння зі вчора. Криптовалюта зараз торгується в районі $5844. Якщо брати вчорашні показники, то рівень сьогоднішнього біткоіна на 7,7% нижче.

Волатильність і низькі торги на ринку криптовалют стали причинами падіння біткоіна, відзначають експерти, пише MarketWatch, передає Інтерфакс-Україна.

Електронні торги на CBOE і CME показали втрату в ціні листопадових ф’ючерсних контрактів на 9,5 і 9,8%.

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Інші криптовалюти спіткали долю старшого брата і подешевшали навіть більше, ніж на 10%.

До слова, зверніть увагу на експеримент щодо вигідності чи невигідності купівлі та використання біткоінів.