Компанія British American Tobacco представила новий пристрій для нагрівання тютюну glo™, який замість диму виділяє нікотиновмісний аерозоль. Як працює, головні переваги та де можна придбати – у матеріалі Фактів ICTV.

glo™ – це пристрій для споживання тютюну, у якому він не спалюється, а нагрівається. Продукт надає курцям можливість споживання нікотину, і при цьому володіє потенціалом зниження ризиків для здоров’я.

Принцип роботи пристрою простий: нагрівальний елемент, що живиться від акумулятора, нагріває спеціальні стіки з тютюном. В результаті утворюється аерозоль, який складається з нікотину, води, гліцерину та ароматичних добавок.

Головний науковий директор групи British American Tobacco Крістофер Проктор розповів, що розробка електронного пристрою glo™ та спеціальних тютюнових стіків тривала протягом 4-х років – задля впевненості у тому, що система працюватиме як єдине ціле.

– У БАТ ми прагнемо задовольняти уподобання споживачів, пропонуючи цілу низку продуктів відповідно до їхніх потреб. Це включає і надання можливості користуватися продуктом з потенційно меншим ризиком, – зазначив Саймон Уелфорд, генеральний директор British American Tobacco.

У продукт нового покоління інвестували понад $2,5 млрд.

З чого складається glo™

Відвідувачі магазину відразу оцінять мінімалістичний дизайн пристрою. Алюмінієвий корпус glo™ виконаний у чотирьох ольорах.

На пристрої є лише одна кнопка вмикання зі світлодіодним індикатором, який світиться, коли система нагрівається. До слова, тютюновий стік нагрівається до необхідної температури за 40 с. Одна сесія використання триває 3,5 хв – і при цьому неважливо, скільки разів ви будете вдихати.

Стік для пристрою glo™ складається з тютюнової суміші та спеціального фільтру.

Також девайс має термостійку вакуумну трубку всередині, що дозволяє пристрою ззовні залишатися прохолодним на дотик.

Джерелом нагрівання слугує електронний нагрівальний елемент з живленням від акумулятора. Саме він нагріває тютюновий стік до 240-245 оC, в результаті чого утворюється аерозоль.

Кілька невеликих отворів – клапанів повітряного потоку – дозволяють впускати повітря всередину.

Заряду акумулятора вистачає до 30 сесій при безперервному використанні, а це приблизно 1 год 45 хв. Підзарядити пристрій можна через звичайний micro-USB роз’єм.

Технічні характеристики:

механізм нагрівання: електронний нагрівальний елемент

зарядка: за 2 год.

вихід в робочий режим: за 40 с.

тривалість сесії: 3,5 хв (30 сесій за одну зарядку. – Ред.)

У чому унікальність glo™

Головною перевагою glo™ є те, що замість горіння тютюну він нагрівається, а аерозоль містить на 90-95% менше токсинів, ніж звичайні сигарети. Проте, за словами виробника, це не обов’язково означає, що glo™ є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби.

Вчені Королівського коледжу лікарів (Велика Британія) зазначали: якщо у курців вже сформувалася звичка до паління, то споживання нікотину без шкідливих компонентів диму може значно зменшити шкоду для здоров’я.

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Крім того, курці та оточуючі постійно зіштовхуються з проблемою різкого сигаретного запаху. glo™, у порівнянні зі звичайним тютюновим димом, майже не залишає запаху на волоссі та одязі. Навіть коли користувач glo™ видихає аерозоль – він швидко розвіюється у повітрі, не залишаючи по собі нічого, крім запаху ароматичних добавок.

Також цікаво, що пристрій не залишає після себе попелу.

Ціна та де купити glo™

Ціна комплекту складає 1899 грн.

У набір входять:

пристрій glo™

зарядний пристрій (USB-кабель та блок живлення)

щітка для чистки пристрою

10 пачок стіків (по 20 шт. у кожній)

Придбати glo™ можна у фірмовому магазині в Києві – glo™ studio – або ж замовити онлайн. glo™ studio розташована у центрі столиці (ТЦ Гулівер, Спортивна площа, 1a. – Ред.) і працює щодня без вихідних. В магазині можна придбати пристрій, та навіть більше – замовити персональне гравіювання на корпусі.

Якщо ви ще не визначилися, то на офіційному сайті пропонують доволі зручну послугу – безкоштовний тест-драйв.

Вам буде запропоновано протягом тижня тестити пристрій – послуга доступна в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові.

Для цього необхідно зайти на офіційний сайт, заповнити форму. Потім вам привезуть пристрій, проведуть презентацію та запропонують 7-денний тест-драйв.

Порівняння диму від спаленого тютюну у стандартних сигаретах 3R4F (приблизно 9 мг смол) та аерозолю від нагрітого тютюну у пристрої gloTM . Порівнюється 9 шкідливих компонентів, рекомендованих ВВОЗ до зменшення. Це не обов’язково означає, що даний продукт є менш шкідливим, ніж інші тютюнові продукти.

Раніше Факти ICTV писали, що Global State of Tobacco Harm Reduction опублікувала перший глобальний звіт про реалізацію політики зменшення шкоди від куріння.