На півдні півострова Пелопоннес археологи знайшли, як вони вважають, руїни давньогрецького міста Тенея, яке було засноване мікенським царем Агамемноном і полоненими троянцями після Троянської війни приблизно на рубежі XIII-XII століть до н. е.

Розкопки біля села Чіліомоді розпочалися у 2013 році, але тільки зараз вченим вдалося знайти докази існування Тенеї, повідомляє Русская служба ВВС.

Це залишки селища – стіни, глиняна, кам’яна і мармурова підлога, а також близько 200 рідкісних монет, ювелірні вироби і сім поховань.

Знайдені предмети відносяться до IV століття до н.е.

Археологи вважають, що в місті робили гончарні вироби, в яких простежується вплив сходу.

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До слова, у Данії археологи знайшли останки стародавніх воїнів після запеклої битви, датованої першим століттям нашої ери.

Фото: GREECE CULTURE MINISTRY