PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / У Греції розкопали стародавнє місто Тенея/

У Греції розкопали стародавнє місто Тенея

На півдні півострова Пелопоннес археологи знайшли, як вони вважають, руїни давньогрецького міста Тенея, яке було засноване мікенським царем Агамемноном і полоненими троянцями після Троянської війни приблизно на рубежі XIII-XII століть до н. е.

У Греції розкопали стародавнє місто Тенея

Розкопки біля села Чіліомоді розпочалися у 2013 році, але тільки зараз вченим вдалося знайти докази існування Тенеї, повідомляє Русская служба ВВС.

Це залишки селища – стіни, глиняна, кам’яна і мармурова підлога, а також близько 200 рідкісних монет, ювелірні вироби і сім поховань.

Знайдені предмети відносяться до IV століття до н.е.

Археологи вважають, що в місті робили гончарні вироби, в яких простежується вплив сходу.

Читайте: Єгипетських електриків судитимуть за бороду Тутанхамона

До слова, у Данії археологи знайшли останки стародавніх воїнів після запеклої битви, датованої першим століттям нашої ери.

Фото: GREECE CULTURE MINISTRY

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Землетрус у Греції: глибокі тріщини в асфальті і відключення світла
Українського капітана заарештували в Греції за “наркоторгівлю”
Грецький корабель на дні Чорного моря
Майже 2,5 тис. років. На дні Чорного моря знайшли унікальне судно
1000 років в’язниці. Як українці переправляють нелегалів в Європу та як їх судять в Греції
Біля берегів Греції затримали українське судно з мігрантами
Як стати таксистом у Греції: ліцензія за €90 тис. і лише 25 тис. дозволів
У Греції скеля впала на відпочивальників, є постраждалі
У Греції загорівся пором із тисячею людей на борту
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка