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В Одесі пляж огорнула щільна “кавова” піна

Одеські пляжі огорнула піна жовтого кольору.

море одеса

На пляжах в Одесі утворилась піна жовтуватого кольору.

Через сильний вітер пляжі в Одесі огорнула щільна “кавова” піна.

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В Одесі пляж огорнула щільна “кавова” піна / 4 фотографии

Жителі міста жартома називають це явище “морським капучино”.

До слова, незвичне явище стало можливим через сильний вітер, нульову температуру і розкладання водоростей.

Раніше Факти ICTV писали про нову злітно-посадкову смугу, яка з’явиться в аеропорту Одеса.

Фото: Думская

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