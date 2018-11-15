Сьогодні, 15 листопада, є можливість домогтися істотних змін як на матеріальному, так і на духовному рівні.

Гороскоп публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні гарний день для перетворення негативних емоцій, опрацювання внутрішніх питань.

Загострене сприйняття і чуйність дозволять побачити нюанси і відтінки почуттів, які викликають у вас внутрішнє напруження, а рішучість і готовність до змін дадуть можливість розплутати складні ситуації і трансформувати їх у досвід і ресурс для подальшого зростання.

На матеріальному плані енергію трансформацій можна направити на вирішення питань, пов’язаних зі здоров’ям – сьогодні можна починати лікування, проводити лікувальні та відновлювальні процедури.

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Також сьогодні матимуть успіх справи, що здійснюються спільно – енергія групи може допомогти вирішити питання, в яких потрібен прояв активної позиції.

Сприятливо: підстригання волосся, надягання нового одягу

Несприятливо: підстригання нігтів

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