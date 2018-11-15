Хоч яким би не був важким робочий тиждень, вихідні майже завжди несуть з собою спокій та насолоду. На щастя, у перші холодні дні на киян чекають спекотні вечори.

На цих вихідних можна сходити на концерт популярної групи Вульгарна Моллі або легенд рок-музики Stone Sour.

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Також кияни можуть розслабитися під звуки кращих джазових хітів у Будинку звукозапису Українського радіо.

Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва вихідних.

Tik Tu

Теплий Ламповий

16 листопада, 20.00

Вартість: 250 грн

Придбати квитки можна тут

Два роки тому команда Tik Tu голосно заявила про себе своїм дебютним альбомом Shama. Хлопці з Тернополя яскраво виділяються серед представників української інді-поп сцени.

Це оригінальне тріо вже встигли оцінити, як шукачі нової гармонії, так і серйозні музичні критики.

Пошлая Моллі

Stereo Plaza

17 листопада, 19.00

Вартість: 640-1599 грн

Придбати квитки можна тут

Кумири молоді та представники мем-попа – група Пошлая Моллі відверто і без цензури виступить 17 листопада в клубі Stereo Plaza.

Харків’янин Кирило Блідий в 2016 сформував групу Пошлая Моллі, яка згодом стала одним з найяскравіших представників сінті-панку.

Під час концерту божевільні викиди адреналіну в кров нагадують про головне джерело натхнення для Кирила Блідого – про Курта Кобейна, а фан-спільнота ПМ з кожним днем розширюється, і в цьому варто звинувачувати нехитру, але щиру лірику групи, начисто позбавленої самоцензури.

Це оригінальне тріо вже встигли оцінити, як шукачі нової гармонії, так і серйозні музичні критики.

Best of Jazz

Будинок звукозапису Українського радіо

17 листопада, 20.00

Вартість: 150-400 грн

Придбати квитки можна тут

Цієї суботи на сцені можна буде побачити найкращих джазменів України, серед яких чарівний вокаліст і клавішник Руслан Єгоров, майстерний саксофоніст Дмитро Бобін Александров, живий контрабасист Микола Кістеньов і непередбачуваний володар барабанів Павло Галицький.

Програма вечора складатиметься з найкращих світових джазових хітів. Тільки уявіть – похмурий вечір, голос саксофона, чарівний вокал, рояль і такі знайомі джазові твори. Це, без перебільшення, найкраща ідея для вихідного дня.

Северный Флот

Atlas

17 листопада, 20.00

Вартість: 350-650 грн

Придбати квитки можна тут

Після смерті Михайла Горшенєва, група Король і Шут більше не могла продовжувати своє існування, адже інші учасники не хотіли експлуатувати старий образ. Тому і вирішили зібрати нову групу і назвати її Северний Флот.

Цього року група святкує 5-річчя творчої діяльності під новим ім’ям. Тому музиканти запрошують всіх фанатів хард-року і металу приєднатися до великого сольного виступу, на якому буде представлений третій студійний альбом ІNОЙ.

Кожна пісня супроводжуватиметься унікальним відеорядом, спеціально створеним для того, щоб ще підтримати атмосферу олдскульного рок-концерту.

Stone Sour

Stereo Plaza

18 листопада, 19.00

Вартість: 1499-5000 грн

Придбати квитки можна тут

Справжні фани Slipknot знають, що до того як стати відомими вокаліст Корі Тейлор і барабанщик Джоел Екман грали у метал-групі Stone Sour.

Протягом декількох років проект був заморожений і успіх дебютного альбому Slipknot повернув його до життя.

Сьогодні увага до творчості Stone Sour значно зросла, а до їх дискографії додалося вже шість альбомів, з яких перші два стали золотими та платиновими в США.

У Києві група виступить в рамках свого туру на підтримку нового релізу Hydrograd.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували перелік заходів листопада, які безумовно варті уваги.