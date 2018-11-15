Хоч яким би не був важким робочий тиждень, вихідні майже завжди несуть з собою спокій та насолоду. На щастя, у перші холодні дні на киян чекають спекотні вечори.
На цих вихідних можна сходити на концерт популярної групи Вульгарна Моллі або легенд рок-музики Stone Sour.
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Також кияни можуть розслабитися під звуки кращих джазових хітів у Будинку звукозапису Українського радіо.
Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва вихідних.
Tik Tu
Теплий Ламповий
16 листопада, 20.00
Вартість: 250 грн
Придбати квитки можна тут
Два роки тому команда Tik Tu голосно заявила про себе своїм дебютним альбомом Shama. Хлопці з Тернополя яскраво виділяються серед представників української інді-поп сцени.
Це оригінальне тріо вже встигли оцінити, як шукачі нової гармонії, так і серйозні музичні критики.
Пошлая Моллі
Stereo Plaza
17 листопада, 19.00
Вартість: 640-1599 грн
Придбати квитки можна тут
Кумири молоді та представники мем-попа – група Пошлая Моллі відверто і без цензури виступить 17 листопада в клубі Stereo Plaza.
Харків’янин Кирило Блідий в 2016 сформував групу Пошлая Моллі, яка згодом стала одним з найяскравіших представників сінті-панку.
Під час концерту божевільні викиди адреналіну в кров нагадують про головне джерело натхнення для Кирила Блідого – про Курта Кобейна, а фан-спільнота ПМ з кожним днем розширюється, і в цьому варто звинувачувати нехитру, але щиру лірику групи, начисто позбавленої самоцензури.
Це оригінальне тріо вже встигли оцінити, як шукачі нової гармонії, так і серйозні музичні критики.
Best of Jazz
Будинок звукозапису Українського радіо
17 листопада, 20.00
Вартість: 150-400 грн
Придбати квитки можна тут
Цієї суботи на сцені можна буде побачити найкращих джазменів України, серед яких чарівний вокаліст і клавішник Руслан Єгоров, майстерний саксофоніст Дмитро Бобін Александров, живий контрабасист Микола Кістеньов і непередбачуваний володар барабанів Павло Галицький.
Програма вечора складатиметься з найкращих світових джазових хітів. Тільки уявіть – похмурий вечір, голос саксофона, чарівний вокал, рояль і такі знайомі джазові твори. Це, без перебільшення, найкраща ідея для вихідного дня.
Северный Флот
Atlas
17 листопада, 20.00
Вартість: 350-650 грн
Придбати квитки можна тут
Після смерті Михайла Горшенєва, група Король і Шут більше не могла продовжувати своє існування, адже інші учасники не хотіли експлуатувати старий образ. Тому і вирішили зібрати нову групу і назвати її Северний Флот.
Цього року група святкує 5-річчя творчої діяльності під новим ім’ям. Тому музиканти запрошують всіх фанатів хард-року і металу приєднатися до великого сольного виступу, на якому буде представлений третій студійний альбом ІNОЙ.
Кожна пісня супроводжуватиметься унікальним відеорядом, спеціально створеним для того, щоб ще підтримати атмосферу олдскульного рок-концерту.
Stone Sour
Stereo Plaza
18 листопада, 19.00
Вартість: 1499-5000 грн
Придбати квитки можна тут
Справжні фани Slipknot знають, що до того як стати відомими вокаліст Корі Тейлор і барабанщик Джоел Екман грали у метал-групі Stone Sour.
Протягом декількох років проект був заморожений і успіх дебютного альбому Slipknot повернув його до життя.
Сьогодні увага до творчості Stone Sour значно зросла, а до їх дискографії додалося вже шість альбомів, з яких перші два стали золотими та платиновими в США.
У Києві група виступить в рамках свого туру на підтримку нового релізу Hydrograd.
Нагадаємо, Факти ICTV підготували перелік заходів листопада, які безумовно варті уваги.