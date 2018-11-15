Під час руху тектонічних плит надра Землі “пожирають” більшу кількість води, ніж вважалося раніше.

Нові експерименти вчених показали, що надра Землі поглинають утричі більше води. До такого висновку дійшли вчені після дослідження Маріанської западини, де, за підрахунками, під поверхню плит просочується три мільярди тераграмів води кожен мільйон років, повідомляє Live Science.

Накопичення води під поверхнею землі призводить до того, що там утворюється магма. Ризик, пов’язаний із цим, полягає у виникненні землетрусів.

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За словами вчених, вулкани не витримали б такої кількості води, а отже у глибинному кругообігу планети з’явилася ще одна загадка.

Нагадаємо, інші вчені визначили рівень вуглекислого газу на Землі.