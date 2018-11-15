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Ціни на цигарки в Україні і світі

Скільки коштують цигарки в Україні та світі – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

І хоча зараз увійшов у моду здоровий спосіб життя, у світі залишається ще дуже багато курців.

В Україні за 7 років поширеність куріння зменшилася на 20%, проте сьогодні щодня продовжують курити 7,2 мільйона дорослих українців.

Уряд проводить антитютюнову компанію шляхом підвищення цін на цигарки. Акцизи минулого року дорожчали вже тричі – в січні, березні та вересні. В цьому році українцям також обіцяють подібну низку подорожчань.

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Сьогодні пачка цигарок в Україні коштує в середньому близько 29-30 гривень. В інших же країнах ця ціна вище в кілька разів. До речі, у США середня вартість пачки цигарок вища, ніж в Україні у 15 разів.

Факти ICTV зібрали для порівняння, скільки коштують цигарки в європейських країнах і не тільки.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, чому українці кидають курити.

ФотоPatrick Brinksma/Unsplash

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