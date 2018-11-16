На Новий рік 2019 у Києві заплановано безліч концертів і розваг.

Кожен знайде для себе новорічний захід до душі.

Кияни зможуть сходити на вистави, які зададуть новорічну атмосферу.

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Також відвідати концерти, на яких прозвучать святкові хіти і подарують дух Різдва.

Факти ICTV зібрали найкращі варіанти для створення новорічного настрою.

Вечори на хуторі біля Диканьки

25 грудня, 18.00

Центральний Будинок офіцерів Збройних Сил України

Квитки: 250 – 650 грн

Купити квитки можна тут

Різдвяна ніч кличе до незвичайних пригод і нагадує всім, що чудеса збуваються.

У казці з’являться улюблені персонажі – Солоха, Чорт, Дяк, Голова та Чуб. Чаклун Пацюк, який має зв’язки в пеклі, козаки і Цариця, яка подарує Вакулі золоті черевички.

Різдвяна казка про кохання з піснями, танцями, добрим гумором, веселими колядками та атмосферою, яка переносити в ту саму Диканьку.

Різдвяні марення

25 грудня, 19.00

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки

Квитки: 30 – 350 грн

Купити квитки можна тут

Під Новий рік або напередодні Різдва трапляються різні дива. Герой вистави йшов до однієї квартири на побачення, а потрапив в іншу. Господарі квартири — стара діва і її хвора мати, яка змирилася з думкою, що доживає останні дні.

Донька читає матері англійського класика Чарльза Діккенса, і обидві вони мріють про щось примарне, романтичне, сентиментальне, про таке, що тільки може бути в романах. Але у дійсності цього немає…

Щастя може прийти в будинок кожного, варто тільки захотіти. Необхідно мати сили боротися за нього, та проявити твердість духу і рішучість характеру.

Новорічний концерт Штраус в опереті

26-28 грудня, 19.00

Київський національний академічний театр оперети

Квитки: 60 – 800 грн

Купити квитки можна тут

До Новорічних та Різдвяних свят театр влаштовує чарівну зустріч із музикою композиторів родини Штраусів.

У новорічному концерті Штраус в опереті зібрані найкращі музичні твори: як ті, що вже полюбилися глядачам і будуть виконані на біс, так і ті, що звучатимуть вперше в Україні.

Вишукана музика родини музикантів Штраусів забезпечить особливий настрій, а колектив Національної оперети здивує і вкотре порадує оновленою концертною програмою з оригінальними номерами та незабутніми сюрпризами.

Також у програмі вечора — виступ від студії старовинного танцю La Rêverie.

Зимовий вечір з класикою

28-30 грудня, 19.00

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Квитки: 120 – 450 грн

Купити квитки можна тут

Новорічна програма, в якій лунатимуть найкращі твори видатних світових композиторів: Бріччальді, Штрауса, Чайковського та інших.

Звукові образи створюватиме Національний ансамбль солістів Київська камерата — один з найвідоміших і високопрофесійних камерних оркестрів України.

Доповненням вечора стане художня водна анімація Ангеліни Золотої. Унікальна техніка Ебру — це стародавнє мистецтво живопису по воді. Яскрава атмосфера кольору подарує незабутню палітру відчуттів.

Lords of the Sound GRAND CHRISTMAS

28-29 грудня, 19.00

Національний палац мистецтв Україна

Квитки: 350 – 500 грн

Купити квитки можна тут

Новорічний настрій та атмосфера любові подарують найсвятковіші композиції у виконанні оркестру Lords of the Sound.

Музиканти даруватимуть живе звучання різдвяних хітів та саундтреків до найулюбленіших новорічних фільмів.

Також пролунає чаруюче виконання українських народних колядок та щедрівок від Волинського хору.

Тіна Кароль. Усі Хіти

31 грудня, 19.00

Національний палац мистецтв України

Квитки: 200 – 2250 грн

Купити квитки можна тут

Новорічна програма від однієї з головних співачок країни. У передноворічний вечір Тіна Кароль вийде на сцену, щоб заспівати свої найкращі пісні.

Звичайно, не обійдеться і без сюрпризів. Співачка обіцяє глядачам гарну музику та улюблені пісні.

За 5 годин до Нового Року!

31 грудня, 19.00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Квитки: 300 – 700 грн

Купити квитки можна тут

Найкрасивіші композиції Штрауса, Чайковського, Леонтовича, святкові хіти у новорічному концерті За 5 годин до Нового Року! за участю віртуозних музикантів Національного оркестру народних інструментів під управлінням головного диригента, народного артиста України Віктора Гуцала.

Гостей зустрічатимуть музиканти у святкових костюмах, які у передчутті зимової ночі запрошують забути про всі побутові дрібниці і поринути у світ класичної та легкої музики, насолодитися чистотою та вишуканістю звучання.

Новорічна ніч у Docker Pub — Брати Гадюкіни

31 грудня, 22.00

Docker Pub

Квитки: 550 – 8500 грн

Купити квитки можна тут

Рок-н-рольне святкування Нового року з найкрутішим гуртом української музичної сцени – Брати Гадюкіни.

Рок-н-рол до самого ранку, танці на столах, шалена програма з ведучим, сюрпризи й новорічні подарунки гостям.

Новий рік на ВДНГ

З 8 грудня до 10 березня

ВДНГ, вул.Академика Глушкова,1

Вхід на територію парку — вільний

Найбільший парк зимових розваг столиці Зимова країна на ВДНГ цього року працюватиме і у новорічну ніч!

Що може бути кращим ніж зустріти Новий рік з друзями біля великої святкової ялинки, а потім розпочати його перші години на сяючій ковзанці або катаючись на гірках?

Святкування Нового року у Зимовій країні подарує гарний настрій та веселі розваги.

Раніше Факти ICTV підготували великий список заходів для дітей на Новий рік.

Фото: dreamstime.