На аукціоні в Нью-Йорку картину Девіда Хокні продали за $90,3 млн – рекордна сума для живих художників.

Картину Девіда Хокні Портрет художника продали на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за $90,3 млн. Тепер Хокні вважається найдорожчим з живучих нині художників, повідомляє прес-служба аукціону.

Спочатку картину оцінили в $18 млн. На ній зображені двоє чоловіків, один з яких стоїть біля басейну, а другий – під водою.

За інформацією експертів аукціону, Хокні написав цю картину після того, як розірвав стосунки зі своїм партнером Пітером Шлезінгером.

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Раніше найдорожчою картиною на Christie’s була робота Джеффа Кунса Собака з повітряних кульок, яка пішла з молотка за $58,4.

До слова, картина відомого художника Бенксі самознищилася після того, як її продали на аукціоні у Лондоні.

Фото: Christie’s

