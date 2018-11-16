PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Девіда Хокні визнано найдорожчим художником у світі/

Девіда Хокні визнано найдорожчим художником у світі

На аукціоні в Нью-Йорку картину Девіда Хокні продали за $90,3 млн – рекордна сума для живих художників.

Картина Девіда Хокні

Картину Девіда Хокні Портрет художника продали на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за $90,3 млн. Тепер Хокні вважається найдорожчим з живучих нині художників, повідомляє прес-служба аукціону.

Спочатку картину оцінили в $18 млн. На ній зображені двоє чоловіків, один з яких стоїть біля басейну, а другий – під водою.

За інформацією експертів аукціону, Хокні написав цю картину після того, як розірвав стосунки зі своїм партнером Пітером Шлезінгером.

Читайте: ДНК України: українська художниця показала американцям війну на Донбасі

Раніше найдорожчою картиною на Christie’s була робота Джеффа Кунса Собака з повітряних кульок, яка пішла з молотка за $58,4.

До слова, картина відомого художника Бенксі самознищилася після того, як її продали на аукціоні у Лондоні.

Фото: Christie’s

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Крісло Стівена Хокінга продали за $393 тис.
Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні: дата і ціна
Портрет Едмонда Беламі, створений штучним інтелектом, проданий за $432 тис.
На першому відкритому аукціоні Держгеонадр ціна окремих газових ділянок росла на 430%
Україна продасть на аукціоні арештоване російське судно Норд
Крісло Стівена Хокінга виставили на аукціон
Картина Бенксі самознищилася після продажу за $1,4 млн
Футболка Зідана, яку не прали 20 років, піде з молотка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка