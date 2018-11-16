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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 16 листопада/

Гороскоп на сьогодні, 16 листопада

День несприятливий для будь-яких важливих починань та творчих справ, можливі провокації на різного роду конфлікти, можливі тертя з начальством і авторитетними особами.

Гороскоп публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Невідповідний час для відстоювання своєї точки зору, доведення правоти — швидше за все, це тільки посилить.

Бажано знизити соціальні контакти до мінімуму.

Всі важливі фінансові операції варто перенести на інший день.

Можливі агресивні настрої добре направити у фізичну активність.

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Сьогодні — сприятливий час для наведення порядку у всіх сенсах. Добре розбирати завали там, де давно хотілося.

Збалансувати енергії допоможуть медитація, дихальні практики, прогулянки на свіжому повітрі.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів, брати і давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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