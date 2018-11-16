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Кілограм уже не той: вчені затвердили новий еталон

Вчені запровадили новий еталон вимірювання кілограма. Раніше це була платинова гиря.

Таке рішення вчені прийняли на зустрічі у Версалі, повідомляється на сайті Міжнародного бюро мір і ваги.

Тепер одиницю вимірювання будуть визначати за допомогою балансу Кіббла. Ваги врівноважуються за допомогою електромагнітних сил, сила тяжіння яких залежать від електроструму. Таким чином кілограм буде визначатися кількістю струму.

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До слова, кілограм це була остання одиниця вимірювання, яку можна було потримати у руках.

До сьогодні еталоном кілограма слугувала платинова гиря Le Grand K, яка зберігалася у Парижі.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені знайшли безпечне і дешеве пальне для автомобілів.

Фото: wikipedia

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