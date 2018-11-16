Уже саме час починати планувати новорічну вечірку з колегами. Факти ICTV зібрали найкреативніші ідеї для корпоративу на Новий рік, які зможе реалізувати кожен колектив.

Новий рік 2019 не так далеко, як вам здається. Для того, щоб ваш новорічний корпоратив пройшов феєрично, варто вже почати підготовку до нього.

Як спланувати новорічний корпоратив

Для планування корпоратива, необхідно враховувати кілька головних критеріїв:

кількість колег

вік

гендерне співвідношення

бюджет

Обговоріть на загальних зборах уподобання всіх колег і дійти до консенсусу. Краще буде призначити відповідального за свято, аби всі питання вирішувалися через одну людину.

Місце проведення потрібно забронювати заздалегідь. Через великий попит у передноворічний час кількість місць обмежена і просто не буде з чого обрати.

Ідеї ​​для новорічного корпоративу

Вечірка у стилі вручення Оскара

Подібне паті не складно організувати. Ресторан варто підібрати зі сценою, яка є у більшості закладів. Чоловікам доведеться одягнути смокінги, а жінкам вечірнє вбрання.

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Статуетки Оскара можна вручати за заслуги на роботі або придумати жартівливі номінації. Наприклад: Найкрасивіші ноги або Співробітник року.

В інтернеті безліч ресурсів, які пропонують виготовлення таких статуеток за 150-250 грн.

Для подібного формату краще замовити фуршет. До слова, меню теж бажано підібрати більш вишукане.

Вечірка у стилі 90-х

Зараз це досить модний напрямок, тому буде не складно знайти всі необхідні ресурси. Досить поритися на своєму горищі або в засіках батьків, щоб відшукати плеєр, тамагочі, тетріс і кольорові куртки. На блошиних ринках теж часто зустрічається модний одяг тих часів.

З огляду на дефіцит продуктів й алкоголю в кінці минулого століття, можна зробити висновок, що банкет вийде досить бюджетним.

Музика на корпоративі теж повинна відповідати тогочасному духу.

Однак можна обрати будь-яку епоху, яка вам близька. Точно буде виглядати ефектно вечірка 20-х років минулого століття: чоловіки у смокінгах, дівчата у строкатих сукнях і багато шампанського.

Маскарад

Для цього не обов’язково вбиратися в Пікачу або Водяного. Це можуть бути витончені сукні, стильні костюми. Крім того, можна влаштувати тематичний маскарад. Наприклад у стилі Аліси в країні чудес.

Костюми не обов’язково купувати, можна просто взяти в оренду.

Вечірка на медичну тематику

З костюмами точно проблем не має бути. Білі халати, фонендоскоп і коктейлі у пробірках вже створять потрібну атмосферу.

Крім того, можна обрати вузький профіль – психлікарня. Не обов’язково зациклюватися на цій тематиці. Ваш колектив може перевтілитися у кого завгодно: поліцейських, вчителів та учнів, пілотів і стюардес.

Латиноамериканська вечірка

Світ буквально заплеснула мода на латиноамериканську музику і танці. До слова, зараз функціонує чимало тематичних закладів, тому місце проведення вже буде стилізоване.

Можна буде замовити тренера по, скажімо, бачаті, який проведе майстер-клас.

Фішки для корпоративу

Таємний Санта

До цієї розваги потрібно підготуватися заздалегідь. На картках варто написати імена всіх співробітників, а потім ваші колеги їх витягнуть по черзі. Саме так ви дізнаєтеся ім’я людини, якій робите подарунок. Про те, хто кому готує презент усі дізнаються лише на врученні.

Фотозона

Оформити фотозону не так складно, як може здатися на перший погляд. Перше що знадобиться – це фон. У багатьох компаній є фірмові баннери, можна взяти в оренду новорічний або просто підібрати однотонний фон.

Ще знадобляться аксесуари. Їх можна придбати у спеціальних магазинах, або зробити своїми руками. Вам знадобляться заготовки з інтернету або намальовані самостійно, принтер, довгі шпажки, ножиці, скотч і трохи часу.

Раніше Факти ICTV писали, що символ Нового року 2019 – жовта земляна свиня.

Фото: Troscha | Dreamstime.com, unsplash.

Гіф: giphy.