Вчені вважають, що найгіршим роком для людства був 536 рік від Різдва Христова.

Вчені з Великобританії і США дійшли висновку, що 536 рік від Різдва Христового став найважчим для життя людей, повідомляє Science Alert.

Саме цього року почався економічний спад у світі, який тривав близько 100 років.

Причини багатьох лих тоді були пов’язані, в основному, з різними аномаліями. Так, Сонце заблокував дивний туман, що призвело до зниження температури.

Через це на Землі спостерігалися проблеми з урожаєм, посуха, влітку випав сніг і почався масовий голод.

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Вчені дійшли, що ці події сталися після активності вулкана. Друге виверження в 540 році ще сильніше погіршило ситуацію у світі.

До слова, вчені сильно просунулися у створенні екологічно безпечних автомобілів, які працюватимуть на водневих двигунах.