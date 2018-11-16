Неподалік Шанхаю в Китаї відкрився підземний готельний комплекс.
Поблизу Шанхаю відкрився п’ятизірковий підземнй готельний комплекс Intercontinental Shanghai Wonderland.
Про це повідомляє видання Xinhua.
Готель збудували на місці колишнього кар’єру, висота якого 88 метрів.
Будівля має 18 поверхів, 16 з яких розташовані нижче рівня землі.
У Китаї відкрили перший в світі підземний готель / 4 фотографии
Читайте: Єнот кілька днів ліз по стіні хмарочосу до 28 поверху і став зіркою
До слова, на будівництво готельного комплексу Intercontinental Shanhai Wonderland пішло 12 років.
Він фактично є першим в світі підземним готелем.
Раніше Факти ICTV писали про найвищий хмарочос у Сан-Франциско, який перетворили на Око Саурона.
Фото: NewsCN
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+