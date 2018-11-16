PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Вперше за 24 роки: Sony пропустить виставку відеоігор E3 2019/

Вперше за 24 роки: Sony пропустить виставку відеоігор E3 2019

Компанія Sony та їхня ігрова консоль PlayStation пропустять найбільшу щорічну виставку відеоігор E3 2019.

PlayStation

Компанія Sony збирається пропустити найбільшу виставку відеоігор E3 2019, хоча до цього 24 роки брала в ній участь, повідомляє Kotaku.

У виданні заявляють, що Sony підтвердила інформацію щодо бажання пропустити виставку E3 у 2019 році.

У заяві компанії говориться про те, що фанатів PlayStation чекає багато новин, однак вони будуть подаватися в іншому форматі.

Можливо, компанія проведе свою виставку, окремо від основних подій E3, як це робить EA або ж ми побачимо щось схоже на записані раніше онлайн-конференції, як у Nintendo.

Читайте: Багато популярних серій: найкращі відеоігри листопада

Крім того, компанія скасувала й PlayStation Experience, який проводився кожен грудень з 2014 по 2017 рік.

Це може бути пов’язано з тим, що Sony активно готується до запуску ігрової платформи нового покоління і наразі у них немає проектів, які можна анонсувати для широкої аудиторії.

Однак, такий розвиток подій підтверджує, що наступне покоління PlayStation гравці навряд чи побачать раніше 2020 року.

До слова, під час BlizzCon 2018 компанія Blizzard анонсувала нову відеогру у всесвіті Diablo – Diablo Immortal.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка