Компанія Sony та їхня ігрова консоль PlayStation пропустять найбільшу щорічну виставку відеоігор E3 2019.

Компанія Sony збирається пропустити найбільшу виставку відеоігор E3 2019, хоча до цього 24 роки брала в ній участь, повідомляє Kotaku.

У виданні заявляють, що Sony підтвердила інформацію щодо бажання пропустити виставку E3 у 2019 році.

У заяві компанії говориться про те, що фанатів PlayStation чекає багато новин, однак вони будуть подаватися в іншому форматі.

Можливо, компанія проведе свою виставку, окремо від основних подій E3, як це робить EA або ж ми побачимо щось схоже на записані раніше онлайн-конференції, як у Nintendo.

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Крім того, компанія скасувала й PlayStation Experience, який проводився кожен грудень з 2014 по 2017 рік.

Це може бути пов’язано з тим, що Sony активно готується до запуску ігрової платформи нового покоління і наразі у них немає проектів, які можна анонсувати для широкої аудиторії.

Однак, такий розвиток подій підтверджує, що наступне покоління PlayStation гравці навряд чи побачать раніше 2020 року.

До слова, під час BlizzCon 2018 компанія Blizzard анонсувала нову відеогру у всесвіті Diablo – Diablo Immortal.