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Вперше за шість років. На Марсі висадиться нова місія NASA

На Марсі вперше за шість років приземлиться нова місія NASA. Марсохід InSight здійснить посадку на планеті 26 листопада.

Марсохід

NASA транслюватиме посадку марсохода, повідомляє CNN.

Місія з InSight, який відправився до планети ще 5 травня 2018 року, полягає в дослідженні внутрішньої частини Марса.

Передбачається, що марсохід буде проводити буріння ґрунту планети, щоб дізнатися більше про її походження, а також – чому Марс і Земля так схожі між собою.

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До речі, перші люди висадяться на Марсі приблизно у 2032 році. Влітку 2017 року NASA відібрало з 18 тис. кандидатур 12 осіб, яких буде готувати для польотів на Марс. Серед них – сім чоловіків і п’ять жінок.

Нагадаємо, електрокар Tesla Roadster, запущений в космос компанією Space X, може наблизитися до Марса 8 жовтня 2020 року.

Фотоpixabay.com

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