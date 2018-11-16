На Марсі вперше за шість років приземлиться нова місія NASA. Марсохід InSight здійснить посадку на планеті 26 листопада.

NASA транслюватиме посадку марсохода, повідомляє CNN.

Місія з InSight, який відправився до планети ще 5 травня 2018 року, полягає в дослідженні внутрішньої частини Марса.

Передбачається, що марсохід буде проводити буріння ґрунту планети, щоб дізнатися більше про її походження, а також – чому Марс і Земля так схожі між собою.

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До речі, перші люди висадяться на Марсі приблизно у 2032 році. Влітку 2017 року NASA відібрало з 18 тис. кандидатур 12 осіб, яких буде готувати для польотів на Марс. Серед них – сім чоловіків і п’ять жінок.

Нагадаємо, електрокар Tesla Roadster, запущений в космос компанією Space X, може наблизитися до Марса 8 жовтня 2020 року.

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