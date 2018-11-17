Сьогодні не час для початку чогось нового і важливого.

Гороскоп публікує Telegram-канал Astro.Expert.

День більше підходить для закінчення робіт. Важливі рішення краще відкласти. Небажано призначати ключові зустрічі, переговори, здійснювати ґрунтовні покупки.

Час сприяє активності, на ментальному плані це може виражатися у бажанні посперечатися, довести свою точку зору. Може супроводжуватися агресивним настроєм до оточуючих. Корисною сьогодні буде піша прогулянка на свіжому повітрі.

Меркурій починає ретроградний рух, це може провокувати своєрідні події, пов’язані з комунікаціями, документообігом, різними системами зв’язку. Можуть виникати затримки і зміни у планах, у поїздках і подорожах.

Неблагопряітно: стрижка нігтів, початок поїздок і подорожей, брати гроші у борг.

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До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2018.