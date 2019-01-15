Компанія Apple готується до переходу смартфонів iPhone на роз’єм USB-C.
Компанія Apple може замінити роз’єми Lightning в iPhone на користь USB-C у 2019-2020 роках, повідомляє The Next Web.
Згідно з інформацією джерела видання, інженери компанії ведуть роботу над переходом гаджетів на USB-C, проте наразі вони не знаходяться на стадії еталонного проектування.
Тобто новий роз’єм може не з’явитися в iPhone до кінця 2019 року.
Компанія може зосередитися на переході своїх гаджетів (iPhone та iPad) на роз’єм USB-C у 2019 році. Також Apple може повернутися до технології від якої відмовилася кілька років тому – портативного MP3-плеєра.
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До слова, інсайдери опублікували рендери нового смартфону iPhone XI.
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