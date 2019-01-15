Сьогодні можуть виникати бажання вчинити безрозсудні вчинки і дії, спрямовані на руйнування.

Гороскоп на сьогодні, 15 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У цей день бажано утриматися від прийняття важливих рішення, оскільки можуть домінувати різкі, конфліктні прояви.

Якщо всередині вас багато деструктивної енергії, спробуйте дати їй вихід за допомогою активних дій. Наприклад, піти на прогулянку або пробіжку на свіжому повітрі.

Також зняти напругу допоможуть заняття творчістю.

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Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей, надягання нового одягу і прикрас.

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