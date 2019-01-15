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Керуються смартфоном: Nike випустила “розумні” кросівки

Нові “розумні” кросівки Nike було обладнано системою автоматичного шнурування та підлаштування під форму стопи.

Керуються смартфоном: Nike випустила “розумні” кросівки

Кросівки Nike Adapt обладнані системою автоматичного шнурування і підключаються до смартфона, через який можна керувати взуттям. За допомогою додатку легко підігнати кросівки під свою стопу, що робить їх максимально зручними, пише BBC Україна.

У Nike пояснили, що створювали нове спортивне взуття в першу чергу для баскетболу. Коли спортсмен пересувається по майданчику, його нога змінюється. “Розумні” кросівки працюють таким чином, що можуть ослаблюватися та знову підтягуватися, залежно від положення стопи людини.

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Керуються смартфоном: Nike випустила “розумні” кросівки / 2 фотографии

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Nike Adapt можуть з’явитися на прилавках вже в лютому за ціною 350 доларів.

До слова, раніше свої технологічні кросівки з внутрішньою пам’яттю представила компанія Puma.

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