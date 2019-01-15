Китайський космічний зонд Chang’e-4, який 3 січня приземлився на зворотному боці Місяця, доставив туди ґрунт з насінням бавовника, картоплю і дріжджі. І цей експеримент вдався – насіння бавовника проросло.
Таким чином успішно пройшов перший місячний біологічний експеримент, повідомляє Сhinanews у Twitter.
Насіння знаходиться у герметичному контейнері.
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Китайські вчені сподіваються, що незабаром з’являться перші листочки.
Подібні експерименти раніше проводилися лише на борту Міжнародної космічної станції.
Раніше Китай опублікував фото, зроблені апаратом Chang’e-4 при посадці на зворотний бік Місяця.
Фото: Сhinanews
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