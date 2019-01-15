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На Місяці вперше проросло насіння

Китайський космічний зонд Chang’e-4, який 3 січня приземлився на зворотному боці Місяця, доставив туди ґрунт з насінням бавовника, картоплю і дріжджі. І цей експеримент вдався – насіння бавовника проросло.

На Місяці вперше проросло насіння

Таким чином успішно пройшов перший місячний біологічний експеримент, повідомляє Сhinanews у Twitter.

Насіння знаходиться у герметичному контейнері.

Читайте: Зворотний бік Місяця: унікальні панорамні знімки

Китайські вчені сподіваються, що незабаром з’являться перші листочки.

Подібні експерименти раніше проводилися лише на борту Міжнародної  космічної станції.

Раніше Китай опублікував фото, зроблені апаратом Chang’e-4 при посадці на зворотний бік Місяця.

Фото: Сhinanews

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