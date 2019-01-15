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Погода в Україні на сьогодні, 15 січня (КАРТА)

Погода в Україні у вівторок, 15 січня, буде холодною і з опадами.

погода

Прогнози погоди на сьогоді, 15 січня, дає Укргідрометцентр.

Так, на заході країни буде сніг, -2…-4°С.

На півночі і в центральних областях очікується також  -2…-4°С.

На сході України буде сніг і мокрий сніг, від +2 до -3°С.

На південній частині країни і в Криму стовпчик термометра покаже від 2 до -1°С.

Читайте: Негода в Україні: Укрпошта попередила про затримки відправлень

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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