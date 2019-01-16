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Рідкісне природне явище: у США в річці утворилася крижина, що обертається

В американському місті Вестбрук утворилася кругла крижина, що обертається, діаметром більше 90 метрів.

вращающаяся льдина

У річці Пресампскот утворилася велика крижина, яка обертається, повідомляє The New York Times.

Багато користувачів мережі відзначають, що це природне явище нагадує Місяць, роблять фотографії і відео з дивною крижаною масою.

Вчені стверджують, що цей крижаний диск виник, коли велика кількість сльоти замерзла у вихорі або просто почав обертатися шматок льоду.

Професор фізики з Каліфорнійського технологічного університету Кеннет Ліббрехт сказав, що раніше бачив подібні диски, але вони були діаметром у 6-9 метрів.

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Нагадаємо, як у Бразилії теж спостерігали за круглою “штукою”, але на небі.

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