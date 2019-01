В американському місті Вестбрук утворилася кругла крижина, що обертається, діаметром більше 90 метрів.

У річці Пресампскот утворилася велика крижина, яка обертається, повідомляє The New York Times.

Багато користувачів мережі відзначають, що це природне явище нагадує Місяць, роблять фотографії і відео з дивною крижаною масою.

Вчені стверджують, що цей крижаний диск виник, коли велика кількість сльоти замерзла у вихорі або просто почав обертатися шматок льоду.

Drone video shows a huge, almost perfectly-shaped ice disk floating in the Presumpscot River in Westbrook, Maine. The mass of ice that resembles a moon slowly rotates as currents pass in the river. https://t.co/5UOvjC1xcT pic.twitter.com/mmrwzPvw1a — ABC News (@ABC) 16 января 2019 г.

Професор фізики з Каліфорнійського технологічного університету Кеннет Ліббрехт сказав, що раніше бачив подібні диски, але вони були діаметром у 6-9 метрів.

WATCH: Check out this unusual sight captured on drone video this week. A massive, spinning disk of ice formed in the Presumpscot River in Maine. Officials said the huge ice formation is roughly 100 yards across. pic.twitter.com/lHtHNJx1yh — KOAA News5 (@KOAA) 16 января 2019 г.

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW — Taylor Gleason (@TaylorGWGME) 15 января 2019 г.

Нагадаємо, як у Бразилії теж спостерігали за круглою “штукою”, але на небі.