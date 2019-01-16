Xiaomi поділилася відео, на якому можна побачити роботу сканера відбитку пальців TouchID.
Компанія Xiaomi опублікувала в Youtube відео, на якому можна побачити, як працює технологія TouchID, яка розпізнає відбитки пальців користувача по всьому екрану.
У конкурентів технологія розпізнавання відбитків пальців працює тільки у невеликій області.
Нова технологія дозволить користувачам Xiaomi розблокувати смартфон натисканням практично в будь-якій області екрану.
Крім того, сканер TouchID повинен обігнати інші компанії і по своїй надійності.
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До слова, компанія Xiaomi представила новий смартфон Redmi Note 7, який оснащений 48-мегапіксельною камерою.
Відео: Xiaomishka
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