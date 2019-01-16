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TouchID: Xiaomi показала нову технологію розпізнавання відбитків пальців

Xiaomi поділилася відео, на якому можна побачити роботу сканера відбитку пальців TouchID.

Xiaomi Mi A2

Компанія Xiaomi опублікувала в Youtube відео, на якому можна побачити, як працює технологія TouchID, яка розпізнає відбитки пальців користувача по всьому екрану.

У конкурентів технологія розпізнавання відбитків пальців працює тільки у невеликій області.

Нова технологія дозволить користувачам Xiaomi розблокувати смартфон натисканням практично в будь-якій області екрану.

Крім того, сканер TouchID повинен обігнати інші компанії і по своїй надійності.

Читайте: Перші рендери флагманського смартфона Nokia 8.1 Plus

До слова, компанія Xiaomi представила новий смартфон Redmi Note 7, який оснащений 48-мегапіксельною камерою.

Відео: Xiaomishka

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