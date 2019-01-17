Гороскоп на сьогодні рекомендує бути зважений у прийняті рішень та проявити стриманість у спірних ситуаціях.

Гороскоп на сьогодні, 17 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У першій половині дня емоційний стан може бути трохи нестабільним, може проявлятися прагнення до боротьби за правду і справедливість. При цьому важливо відслідковувати, чи дійсно ситуація вимагає від вас цього. Постарайтеся проявити стриманість і уважність перед початком активних дій.

Цей час підходить для простих повсякденних справ, але є можливість встигнути зробити досить багато, тому корисно буде на початку дня згадати накопичені дрібні справи.

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У другій половині дня може з’явитися бажання сповільнитися і насолодитися моментом. На цей час можна запланувати справи, які вимагають уваги і проникнення в суть, а також справи, пов’язані з довгостроковими результатами.

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