Водохреща — одне з головних християнських свят, яким закінчуються Різдвяні святки, які тривають з 7 по 19 січня.

Занурення в ополонку вже давно стало невід’ємною частиною святкування Хрещення Господнього. Для того, щоб купання в крижаній воді пройшло максимально корисно і безпечно, особливо у тих, хто в цьому році вперше зважився на таке, кілька головних правил і типових помилок.

Про що варто пам’ятати

1. Заходити у воду, потрібно швидко.

Чим швидше ви занурите своє тіло в крижану воду водохресної ополонки, тим менші ваші шанси отримати переохолодження.

2. Перебувати у воді не довше 20 секунд.

Особливо стосується тих, хто занурюється вперше. Бажано побути в ополонці як мінімум 10 секунд. Це потрібно для того, щоб кров встигла прилити до серця, відійти і кинутися назад.

3. Не витиратися після виходу.

Розтирання після крижаної води, та ще й на морозі, може пошкодити тендітні дрібні капіляри шкіри.

4. Одягатися потрібно максимально швидко.

Для цього слід заздалегідь подбати про те, щоб одяг, який ви будете одягати після купання, був з мінімальною кількістю застібок і ґудзиків.

5. Після купання бажано пробігтися.

Щоб швидко зігріти організм після того, як ви вийдете з ополонки і одягнетесь, можна зробити які-небудь фізичні вправи, наприклад, пробіжку.

5 поширених помилок купання в ополонці

1. Занурюватися в ополонку не з головою.

Якщо вже пірнаєте в ополонку, то занурюватися потрібно повністю, з головою. Інакше, різкий перепад температур між тілом і головою, може спровокувати спазм судин.

2. Їсти напередодні дієтичні продукти.

У крижаній воді вашому організму дуже знадобиться енергія. Хороший приплив енергії для організму напередодні купання можуть дати сало з чорним хлібом, горіхи, курага та родзинки.

3. Поплескувати себе по тілу після виходу з ополонки.

Тут причина та ж, що і у випадку з витиранням рушником. Подібні поплескування на морозі можуть пошкодити дрібні судини шкіри.

4. Намагатися розігрітися на тренажерах.

Багато хто намагається перед купанням в ополонці максимально розігріти своє тіло за допомогою фізичних вправ або навіть тренажерів. Цього ні в якому разі не варто робити. Ваші м’язи можуть отримати мікротравми.

5. Вживати алкоголь.

Після купання, деякі люди думають, що швидко зігрітися можна алкоголем. Це не так. Алкоголь здатний дати уявне відчуття тепла тільки в перші кілька хвилин, коли під його впливом судини розширюються. Після цього вони різко звужуються і ви ризикуєте дуже швидко замерзнути.

Кому не можна пірнати в ополонку

Якщо ви погано себе почуваєте або страждаєте якимось захворюванням, утримайтеся від купання в ополонці.

Крім того, в першу чергу, пірнати в ополонку не можна дітям до 6 років. Викид гормонів від занурення в холодну воду може серйозно послабити їх імунітет.

Не можна купатися і вагітним. Перепад температур запросто може викликати передчасні перейми і навіть викидень.

Не рекомендують загартовуватися людям з гострими захворюваннями, тим, кого мучать захворювання сечовивідних шляхів та гінекологічні запалення.

Читайте: Де в Києві можна купатися на Водохреща 2019

Гіпертонікам і діабетикам, занурюватися у воду не можна ні в якому разі.

Читайте: Погода на Водохреща (КАРТА)

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, де купатися у Києві на Водохреща 2019.