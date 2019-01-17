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Курс долара, пісні і новинки техніки: чи добре ви пам’ятаєте 2009 рік (ТЕСТ)

Цей тест покаже, чи добре ви пам’ятаєте, що було десять років тому – у 2009 році.

Тест про 2009 год

У соціальних мережах користувачі почали флешмоб – згадують, якими були у 2009 році.

Знаменитості, політики, та взагалі багато людей постять фотографії десятирічної давності поруч зі знімками 2019 року.

Цей флешмоб почався з простих публікацій в Instagram, але зараз заполонив багато соціальних мереж.

Читайте: Різниця у 10 років: зірки діляться архівними фото в рамках нового флешмобу

Ми вирішили створити тест, який покаже, чи пам’ятаєте ви щось з 2009 року.

Давайте вдаримося у ностальгію.

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