Цей тест покаже, чи добре ви пам’ятаєте, що було десять років тому – у 2009 році.
У соціальних мережах користувачі почали флешмоб – згадують, якими були у 2009 році.
Знаменитості, політики, та взагалі багато людей постять фотографії десятирічної давності поруч зі знімками 2019 року.
Цей флешмоб почався з простих публікацій в Instagram, але зараз заполонив багато соціальних мереж.
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Ми вирішили створити тест, який покаже, чи пам’ятаєте ви щось з 2009 року.
Давайте вдаримося у ностальгію.
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