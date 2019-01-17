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Листівки з Водохрещем 2019

19 січня українці святкують Водохреща. Факти ICTV зібрали для вас красиві листівки, щоб ви змогли привітати своїх рідних і друзів з цим світлим християнським святом.

Листівки з Водохрещем 2019

Привітання з Водохрещем у листівках – це гарний спосіб зробити щось приємне для близьких людей. Крім того, це ще й дуже зручно, якщо ви не маєте можливості привітати рідних або друзів особисто.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Водохрещем в картинках.

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Листівки з Водохрещем 2019 / 9 фотографий

Читайте: Погода на Водохреща (КАРТА)

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, у чому купатися на Водохреща 2019.

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