Компанія Lenovo перевипустить легендарну розкладачку Motorola RAZR й обладнає її гнучким екраном. Ціна новинки складе близько $1,5 тис.

Китайська компанія Lenovo поверне на ринок легендарну розкладачку Motorola RAZR, пише The Wall Street Journal.

Однак телефон обзаведеться гнучким екраном – головним трендом 2019 року. Хоча бажаючих купувати такі гаджети не так багато.

Перезапуск лінійки Motorola RAZR запланований на лютий 2019 року.

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Характеристики і зовнішній вигляд засекречені. Поки можна сказати, що, незважаючи на перезапуск, це буде абсолютно новий девайс у кращих традиціях Lenovo.

Вартість телефону складе $1,5 тис.

Компанія планує продати близько 200 тис. штук таких девайсів. Хоча оригінальна лінійка розійшлася тиражем в 130 млн.

Раніше Факти ICTV писали, що Xiaomi поділилася відео, на якому можна побачити роботу сканера відбитку пальців TouchID.

Фото: Dreamstime.com, itc.