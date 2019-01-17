Фото флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 Plus з’явилося в мережі.
Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus з’явився в мережі на реальному фото.
Його опублікував один з користувачів Reddit.
На знімку смартфон представлений в захисному кейсі з відкидною кришкою.
Samsung Galaxy S10 Plus має овальний виріз праворуч дисплея, який створений для подвійної фронтальної камери.
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На фото також видно великий екран і мінімальні рамки.
До слова, ймовірно, опубліковане фото є лише прототипом смартфона, презентація якого очікується вже найближчим часом.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у мережі з’явилися перші знімки Nokia 8.1 Plus.
Фото: Reddit
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