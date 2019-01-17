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Samsung Galaxy S10 Plus – перше фото

Фото флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 Plus з’явилося в мережі.

Samsung Galaxy S10 Plus – перше фото

Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus з’явився в мережі на реальному фото.

Його опублікував один з користувачів Reddit.

На знімку смартфон представлений в захисному кейсі з відкидною кришкою.

Samsung Galaxy S10 Plus має овальний виріз праворуч дисплея, який створений для подвійної фронтальної камери.

Читайте: Складається у двох місцях – новий смартфон Xiaomi засвітився на відео

На фото також видно великий екран і мінімальні рамки.

До слова, ймовірно, опубліковане фото є лише прототипом смартфона, презентація якого очікується вже найближчим часом.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у мережі  з’явилися перші знімки Nokia 8.1 Plus.

Фото: Reddit

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