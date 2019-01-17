Американець сфотографував Білла Гейтса у черзі за фастфудом у Сіетлі.
Американець Майкл Галос опублікував фото засновника Microsoft Білла Гейтса, який стояв у черзі за фастбудом.
– Коли твій стан близько $100 млрд, ти керуєш найбільшою благодійною організацією в історії і стоїш у черзі за бургером, картоплею фрі і колою в Dick’s, як і всі ми… Ось, як поводяться справжні багаті люди, на відміну від позера в Білому домі, – підписав знімок житель Сіетла.
До слова, Дональд Трамп нещодавно в Білому домі влаштував вечерю з фастфуду при свічках для футболістів.
Нагадаємо, Білл Гейтс – друга найбагатша людина у світі, за версією журналу Forbes.
Він також є рекордсменом з благодійності.
Білл – співголова благодійного Фонду Білла і Мелінди Гейтс, член ради директорів Berkshire Hathaway, генеральний директор Cascade investment.
When you're worth about $100,000,000,000, run the largest charity in the history of the world and stand in line for a…
Опубліковано Mike Galos Вівторок, 15 січня 2019 р.