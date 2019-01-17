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Факты / Lifestyle / Так себя ведут богатые люди: Билл Гейтс в очереди за бургером/

Так поводяться багаті люди: Білл Гейтс у черзі за бургером

Американець сфотографував Білла Гейтса у черзі за фастфудом у Сіетлі.

Билл Гейтс

Американець Майкл Галос опублікував фото засновника Microsoft Білла Гейтса, який стояв у черзі за фастбудом.

– Коли твій стан близько $100 млрд, ти керуєш найбільшою благодійною організацією в історії і стоїш у черзі за бургером, картоплею фрі і колою в Dick’s, як і всі ми… Ось, як поводяться справжні багаті люди, на відміну від позера в Білому домі, – підписав знімок житель Сіетла.

До слова, Дональд Трамп нещодавно в Білому домі влаштував вечерю з фастфуду при свічках для футболістів.

Нагадаємо, Білл Гейтс – друга найбагатша людина у світі, за версією журналу Forbes.

Він також є рекордсменом з благодійності.

Білл – співголова благодійного Фонду Білла і Мелінди Гейтс, член ради директорів Berkshire Hathaway, генеральний директор Cascade investment.

When you're worth about $100,000,000,000, run the largest charity in the history of the world and stand in line for a…

Опубліковано Mike Galos Вівторок, 15 січня 2019 р.

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