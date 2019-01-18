Google Play виявив шкідливі програми для Android, які спрацьовують під час руху смартфона.

Google Play назвав програми, які можуть бути шкідливі для Android при його русі.

Про це повідомляє ZD NET.

Це додатки Currency Converter і BatterySaverMobi.

Фахівці з кібербезпеки з Trend Micro заявили, що обидва додатки були замасковані під послуги конвертера валют і програму для енергозбереження.

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Google Play назвав небезпечні додатки для смартфонів / 2 фотографии

Ці додатки заносять на телефон троянський вірус Anubis.

Він активується, коли користувачі рухають свій пристрій.

Шкідливі додатки отримують доступ до списків контактів, даних про місцезнаходження, а також можуть здійснювати дзвінки та надсилати СМС-повідомлення.

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