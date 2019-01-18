Засновник компанії Boring Company Ілон Маск може зробити тунель в Австралії.

Ілон Маск обговорив можливість нового тунелю від інфраструктурної компанії Boring Company з австралійським парламентарієм Джеремі Бекінгемом.

Політик звернувся до Ілона Маска у Twitter з проханням вирішити проблему заторів у Сіднеї за допомогою тунелю.

Він запитав, скільки коштуватиме будівництво 50-кілометрового тунелю, що проходить через Блакитні гори на захід від Сіднея.

Маск оцінив такий двосторонній високошвидкісний транзит у близько $750 млн ($15 млн за кілометр) і $50 млн на будівництво станції.

Після цього Бекінгем опублікував зображення можливого маршруту тунелю.

Він може йти від передмістя Пенрит в західному Сіднеї до Літгоу в Блакитних горах.

Політик пообіцяв поговорити про це з прем’єр-міністром Нового Південного Вельсу Гледіс Бережіклян.

– Дякую, приятелю. Це схоже на згоду, – написав політик.

Thanks Mate. Sounds like a bargain. https://t.co/OjilTBR1bg — Jeremy Buckingham (@greensjeremy) 16 января 2019 г.

Якщо Boring Company підпише договір про прокладання тунелю під горою в Австрії, то це буде їхня перша угода за межами Штатів.

До слова, у грудні Маск відкрив швидкісний тунель під Лос-Анджелесом.

Нагадаємо, Ілон Маск не лише власник Boring Company, але і співзасновник компанії PayPal, засновник, гендиректор і головний інженер компанії SpaceX, гендиректор і головний ідейний натхненник компанії Tesla, яка, до речі, поставить зарядні станції в Україні.