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Коли День Тетяни 2019 в Україні

Коли в Україні відзначають Тетянин день у 2019 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Татьянин День

Тетянин день 2019 відзначають 25 січня в день пам’яті великомучениці Татіани.

Це свято також називають Бабин кут або Тетяна водохресна.

Чому так назвали Тетянин день

За часів імператора Олександра – ІІІ століття – Свята Тетяна була піддана сильним тортурам, але не відреклася від своєї віри і не перейшла на поклоніння язичницьким ідолам.

Мученицю стратили, однак багато її мучителів прийшли до віри у Христа.

А в 1755 році цього дня імператриця Єлизавета Петрівна створила Московський університет, а в 1791 році там відкрили церкву Святої Тетяни.

Після цього Тетянин день став ще й святом студентства.

Однак це стосується Російської Федерації.

Багато людей за радянською традицією вважають, що в Україні також відзначають День студента 25 січня.

Однак в Україні, як і в більшості країн світу, День студента відзначають 17 листопада.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали історію і традиції Тетяниного дня.

Фото: Yauheni Labanau | Dreamstime.com

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