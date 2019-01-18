Коли в Україні відзначають Тетянин день у 2019 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Тетянин день 2019 відзначають 25 січня в день пам’яті великомучениці Татіани.
Це свято також називають Бабин кут або Тетяна водохресна.
Чому так назвали Тетянин день
За часів імператора Олександра – ІІІ століття – Свята Тетяна була піддана сильним тортурам, але не відреклася від своєї віри і не перейшла на поклоніння язичницьким ідолам.
Мученицю стратили, однак багато її мучителів прийшли до віри у Христа.
А в 1755 році цього дня імператриця Єлизавета Петрівна створила Московський університет, а в 1791 році там відкрили церкву Святої Тетяни.
Після цього Тетянин день став ще й святом студентства.
Однак це стосується Російської Федерації.
Багато людей за радянською традицією вважають, що в Україні також відзначають День студента 25 січня.
Однак в Україні, як і в більшості країн світу, День студента відзначають 17 листопада.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали історію і традиції Тетяниного дня.
Фото: Yauheni Labanau | Dreamstime.com