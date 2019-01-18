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Коли купатися на Водохреща

Купання в ополонці на Водохреща здійснюють після вечірньої служби 18 січня і в ніч з 18 на 19 січня. Крім того, скупатися у крижаній воді також можна вдень 19 січня.

Коли купатися на Водохреща

Хрещення Господнє – третє і найбільше свято різдвяно-новорічного циклу. У це свято найважливішим є не купання в ополонці, а усвідомлення того, що цього дня на річці Йордан хрестили Ісуса Христа.

Саме тому ввечері 18 січня і вранці 19 січня важливо відвідати службу в храмі, сповідатися, причаститися і взяти святої води. Вважається, що вода, яку набирають на Водохреща, є панацеєю від різних недуг. Зберігати її можна протягом року і навіть більше.

Ополонки, в яких купаються на Водохреща, освячують. Традиційно у воду занурюються з головою 3 рази, при цьому промовляють: В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Крім того, прийнято купатися у сорочках, а не купальниках, аби не оголятися напоказ.

Читайте: Водохреща 2019: де купатися у Києві (КАРТА)

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, у чому купатися на Водохреща 2019.

Фото: Dreamstime

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