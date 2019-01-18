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Факти / Lifestyle / Коли люди дивляться більше полунички - Pornhub знайшов закономірність/

Коли люди дивляться більше полунички – Pornhub знайшов закономірність

Відвідуваність популярного порнографічного ресурсу Pornhub пов’язана з роботою уряду.

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Такий висновок був встановлений у результаті аналізу сайтом динаміки перегляду порно під час штадауну – припинення роботи уряду у США.

З’ясувалося, що щодня рейтинг сайту піднімався на 5,94%.

Про це йдеться на сайті Pornhub.

Такі коливання відбуваються, коли у людей з’являється більше вільного часу і вони лягають спати пізніше. Наприклад, збільшення рейтингу сайту для дорослих було помічено і під час снігового шторму Stella у березні 2017 року.

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До речі, сервіс PornHub склав рейтинг країн, жителі яких найчастіше дивилися фільми для дорослих.

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