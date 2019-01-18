Свята вже закінчилися, але новорічні концерти тривають.

На цих вихідних у столиці ще пройдуть новорічні концерти.

Можна відвідати концерт новорічних хітів від Піккардійської Терції, виступ американського джазмена або послухати класику Моцарта.

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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Піккардійська Терція

Театр ім. Івана Франка

19 січня, 16.00

Вартість: 890 – 1490 грн

Придбати квитки можна тут

Початок року – час, коли варто загадувати бажання та чекати на його здійснення наступні 12 місяців. Акапельний сикстет Піккардійської терції зі святковою програмою Різдвяні Історії подбав про це. Традиційні колядки, новорічні гімни і авторські композиції прозвучать 19 мовами світу, включаючи польську, англійську, іспанську та естонську.

Моцартіана

Кірха Святої Катерини

19 січня, 18.00

Вартість: 200 – 450 грн

Придбати квитки можна тут

Різдво, класичні шедеври австрійського композитора і чарівна аура Кірхи святої Катерини – так виглядає рецепт чудового музичного вечора в компанії Київського камерного оркестру та талановитого скрипаля Вадима Борисова.

Музиканти виконають відомі твори Вольфганга Амадея Моцарта: Зальцбурзьку симфонію, композицію для струнного квартету у версії повноцінного оркестру, нічну серенаду.

New York Jazz: David Berkman

Caribbean Club

19 січня, 20.00

Вартість: 250 – 600 грн

Придбати квитки можна тут

Девід Беркман виріс на американському джазі. Ще в дитинстві, завдяки батьківському вихованню, він вирішив стати видатним піаністом. Дитяча мрія здійснилася: джазмен їздить з гастролями по всьому світу, співпрацює з легендарними музикантами і навіть прославився як письменник, опублікувавши три нон-фікшн книги.

В його програму входять всі традиції та музичні відкриття нью-йоркського джазу, починаючи від зародження бі-бопа. Приходьте, щоб дізнатися як звучить New York Jazz у виконанні Девіда Беркмана.

Yurcash

Docker Pub

20 січня, 20.00

Вартість: 150 – 2100 грн

Придбати квитки можна тут

Масову популярність Yurcash здобули як суперфіналісти восьмого сезону талант-шоу X-Фактор. Зараз вони беруть участь у Національному відборі конкурсу Євробачення-2019 та продовжують експерименти з жанрами та стилями.

Їх святковий концерт в Docker Pub чудово підійде для компанії, яка хоче провести час в теплій дружній атмосфері, насолоджуючись якісною українською музикою.

Мельница

Будинок культури КПІ

20 січня, 19.00

Вартість: 290 – 1490 грн

Придбати квитки можна тут

Класичні інструменти створюють казкову атмосферу, а неймовірний вокал, який виконує ліричні тексти, ще глибше занурює слухача в світ слов’янських міфів і легенд.

Колектив завжди приїжджає до українських шанувальників, але вперше зіграє в Києві святкову програму.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.