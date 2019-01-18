Компанія NetherRealm Studios вперше показала перший ігровий процес Mortal Kombat 11, який вже виглядає, як одна з найжорстокіших відеоігор в історії.

Компанія NetherRealm Studios опублікувала в Youtube перший ігровий процес Mortal Kombat 11 і розкрила подробиці про новинку.

Нова частина однієї з найжорстокіших і найкривавіших серій перетерпіла багато змін, але кількість крові та зламаних кісток залишилась незмінною.

Разом з першим ігровим процесом показали й кількох персонажів, які будуть доступні в грі: Скорпіон, Саб-Зіро, Соня Блейд, Барака, Рейден, Скарлет і новачок серії Герас.

В Mortal Kombat 11 повернеться система варіацій, однак тепер гравці самі зможуть налаштовувати прийоми, які хочуть бачити у своїх персонажів.

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Однією з найбільших змін стала EX-шкала, яка раніше відповідала за посилення прийомів, різні захисні опції і спецприйом під назвою X-Ray.

Тепер же всі вони залежать від різних параметрів. Для посилення атак і різних захисних прийомів використовуються дві окремі шкали, які повністю заповнені з початку матчу і після використання відновлюються автоматично.

А ось спецприйом залежить від очків життя, що залишилися у персонажа і тепер називається Fatal Blow. Як й раніше, він завдає велику кількість пошкоджень супернику, але може бути використаний лише один раз за матч. У разі, якщо суперник заблокував прийом, або їм просто промахнулися, він відновитися через кілька секунд.

Побачити, як розлітаються кістки опонента від ударів все ще можна, але тепер ця брутальність прив’язана до іншої механіки. Подробиць про неї наразі немає, але відомо, що вона збільшує пошкодження, які наносить атака і, в деяких випадках, може продовжити комбо.

Комбо тепер теж грають трохи іншу роль. Залишити суперника без половини очків життя все ще можна, але тепер для цього буде потрібно набагато більше ресурсів. За словами розробників, упор Mortal Kombat 11 зроблений на більш простий механіці комбо.

Однак це нововведення не заважає відеогрі виглядати краще, ніж будь-коли.

Звичайно ж, будуть присутні в Mortal Kombat 11 й улюблені Fatality, якими можна жорстоко закінчити сутичку. Хоча багато хто запитував про наявність й інших фінішерів (Brutality, Animality, Babality), розробники наразі не поспішають підтверджувати або спростовувати окремі чутки.

Вийде Mortal Kombat 11 23 квітня на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch і ПК.

До слова, Факти ICTV склали список з семи відеоігор, які найбільше чекають у 2019 році.

Фото: IGN

Відео: Mortal Kombat