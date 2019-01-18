Подружня пара з Нью-Йорка Річард і Ренді Лауфер виграли у лотерею $50 тисяч.
Однак можливо цього б і не сталося, якби у них по дорозі додому не спустило колесо. Річарду і Ренді довелося заїхати на найближчу станцію техобслуговування. Там вони і купили щасливий квиток.
– Я поклав його у гаманець і забув про нього, – розповів чоловік.
Там квиток пролежав декілька місяців. Про це пише UPI.
Суму виграшу пара думає витратити на відпустку і благодійність.
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До речі, у Нью-Йорку власник лотерейного квитка виграв джекпот у розмірі $425 млн.
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